Як зросли ціни на мідь у США

Ціни на мідь у США злетіли до рекордного рівня після того, як президент Дональд Трамп пригрозив 50% митом на цей промисловий метал, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Про підвищення тарифів на мідь Трамп оголосив перед засіданням Кабміну.

Сьогодні беремося за мідь,

— сказав президент, пообіцявши 50% тарифи.

Заява Трампа сколихнула ринок, адже мідь широко застосовується в промисловості та електроніці.

На Нью-Йоркській біржі ф'ючерси на мідь підвищилися на 13% – до 5.69 долара за фунт – і досягли рекордних показників з 1969 року.

Натомість ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися, однак потім частково відновили втрати.

За оцінками аналітиків, ціни на мідь в Нью-Йорку перевищили лондонські ціни на безпрецедентні 25%.

Ми вважаємо це поворотним моментом для ринку міді у 2025 році, адже нові мита значно звузять можливості постачання металу до США на решту року,

– заявили аналітики компанії Citi.

Важливо! Тепер представники бізнесу очікують офіційного підтвердження тарифів на рівні 50% впродовж кількох тижнів і фактичного їх впровадження протягом 30 днів.

Як вплинуть на торгівлю мита на мідь

Найбільшим постачальником міді до США є Чилі. Країна імпортує близько 70% цього металу. За нею йдуть Канада та Перу.

Анонсовані 50% мита можуть серйозно погіршити умови торгівлі для цих країн.

У Канаді вже попередили, що агресивні тарифи Трампа вдарить по енергетичній інфраструктурі регіону, бо США не мають у достатній кількості власного запасу міді.

Тим часом фахівці банку JPMorgan вважають, що 50% мито може стати "несподіванкою для ринку" – вони прогнозували ставку на рівні 25%..

Варто знати! Мита на мідь стали продовженням глобальної торгівельної війни Трампа. Він вже надіслав листи з новими тарифами для понад десятка країн, які мають набути чинності з 1 серпня, а нові оголошення очікуються в середу.