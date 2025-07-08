Що відомо про нові тарифи Трампа

Адміністрація президент США повідомила, що листи будуть надіслані тим торговим партнерам, з якими не буде досягнуто угоди до 9 липня, з повідомленням про підвищення тарифів, що набуде чинності 1 серпня, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Це може бути 12, може 15. І ми також уклали угоди, тож буде комбінація листів і угод, які вже укладені,

– сказав Трамп.

Оголошена раніше 90-денна пауза щодо тарифів закінчується 9 липня. Тому американського президента запитали, чи нові ставки набудуть чинності цього тижня чи 1 серпня, як припускали деякі чиновники.

Ні, тарифи будуть, тарифи, тарифи будуть такими, як вони є. Я думаю, що ми владнаємо з більшістю країн до 9 липня, так. Або лист, або угода,

– зазначив Дональд Трамп.

Відчувши плутанину, міністр торгівлі Говард Латнік додав, що тарифи набудуть чинності 1 серпня. Однак "президент визначає ставки і домовляється зараз".

У квітні Трамп оголосив базову тарифну ставку у 10% для більшості країн та додаткові мита, що можуть сягати 50%. Проте згодом відклав дату набрання чинності для всіх ставок, крім 10% мита, до 9 липня.

Нова дата – 1 серпня – надає країнам ще три тижні відстрочки, але водночас занурює імпортерів у тривалий період невизначеності через відсутність чіткості щодо тарифів,

– пояснили у матеріалі.

У власній соцмережі Truth Social Трамп написав, що США почнуть доставляти "ТАРИФНІ Листи та/або Угоди" з полудня за східноамериканським часом у понеділок.

Зауважте! Він також пригрозив додатковим митом у 10% для країн БРІКС після того, як лідери цього блоку оприлюднили спільну заяву, в якій висловили "серйозне занепокоєння через зростання односторонніх тарифних заходів".

Як заяви Трампа впливають на світ

Фондові ринки в Азії у понеділок просіли на тлі плутанини щодо фактичної дати введення тарифів. Наприклад, японський Nikkei втратив 0,3%, а південнокорейські акції впали на 0,7%. Водночас широкий індекс MSCI для акцій Азії та Тихоокеанського регіону (крім Японії) знизився на 0,1%.

Європейські акції показали змішану динаміку. У Великій Британії блакитний індекс FTSE 100 просів на 0,3%. Німецький Dax зріс на 0,3%, а французький Cac 40 залишився майже без змін. Індекс Stoxx Europe 600, що відстежує найбільші компанії континенту, також залишився без змін.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю в інтерв’ю CNN заявив, що найближчими днями можуть бути оголошені кілька великих торгових угод.

Важливо! Бессент також зазначив, що США надішлють листи до 100 дрібніших країн, з якими країна має невеликий обсяг торгівлі, повідомивши їх, що вони зіткнуться з підвищенням тарифів, уперше встановлених 2 квітня, але призупинених до 9 липня.