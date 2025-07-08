Які будуть мита проти Японії та Південної Кореї

Нові тарифи США у розмірі 25% проти Японії та Південної Кореї набудуть чинності з 1 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на соціальну мережу Трампа Truth Social.

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Трамп опублікував у соцмережі офіційні листи, адресовані лідерам Японії та Південної Кореї й наголосив, що нові мита будуть діяти окремо від чинних тарифів.

За словами президента, такі ж мита будуть розповсюджуватися на всі товари, які транспортуватимуться через ці країни для обходу нових тарифів США.

Окрім того, він застеріг керівництво Японії та Південної Кореї від аналогічних заходів у відповідь на нові мита США.

Якщо ви з будь-якої причини підвищите свої мита, то будь-яку цю цифру ми додамо до 25% тарифів,

– наголосив Трамп.

Варто знати! Раніше західні ЗМІ повідомляли, що з 7 липня адміністрація Трампа почне надсилати країнам листи із зазначення нових тарифів, які діятимуть для них на імпорт до США.

Чому Трамп запроваджує нові тарифи

Трамп наголошує, що нові тарифи є відповіддю на торгівельний дефіцит США з іншими країнами, який становить "серйозну загрозу" для американської економіки.

Втім президент припускає, що 25% мита для Японії та Південної Кореї можуть бути як знижені, так і підвищені, залежно від того, як складуться відносини з країнами.

Також у листах він додав, що японські та південнокорейські компанії можуть взагалі уникнути мит, якщо перенесуть виробництво до США.

Важливо! Японія 3 2024 року була п'ятим за обсягом імпортером товарів до США, Південна Корея – сьомим. Сукупно вони постачали близько 9% усього імпорту.