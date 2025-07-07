Як ЄС домовляється з Трампом

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом щодо торгівлі між США та ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Прессекретар Єврокомісії Стефан Де Керсмакер підтвердив розмову між двома лідерами, однак не розкрив подробиці, заявивши лише, що відбулася "хороша розмова".

Втім речник Єврокомісії з питань торгівлі Олаф Гілл підтвердив, що ЄС хоче досягти торгівельної угоди зі США якомога швидше.

Ми працюємо над тим, щоб до 9 липня щонайменше досягти принципової згоди з США. Працюємо на повну потужність заради цієї мети,

– зазначив Гілл.

Важливо! Брюссель докладає зусиль, щоб у цій принциповій угоді була встановлена базова тарифна ставка на експорт європейських товарів до США у розмірі 10%.

Які тарифи планує Трамп

У неділю, 6 липня, Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що США надішлють різним країнам цього тижня листи з оновленими тарифними ставками. Чи отримає такий лист ЄС, було незрозуміло.

Ми чекаємо на офіційний лист від США та на оголошення, до якої групи належатиме ЄС,

– прокоментували виданню у Брюсселі.

Очікується, що США поділять торгівельних партнерів на 3 групи відповідно до рівня прогресу у перемовинах:

Перша група – країни, з якими США вже досягнули попередньої згоди (наприклад, Велика Британія та Вʼєтнам), вони можуть отримати додаткові пільги.

Друга група – країни без угоди, але з прогресом у перемовинах, для них можуть повернути тарифи, оголошені 2 квітня.

Третя група – країни, з якими переговори зависли, і на них можуть знову поширитися високі тарифи.

Варто знати! За словами речника Єврокомісії Олафа Гілла, переговори зі США щодо торгівельної угоди наразі перебувають "на початку фінальної стадії".