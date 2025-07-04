Трамп зробив заяву про оплату тарифів з серпня

Трамп сказав журналістам, що близько "10 або 12" листів буде відправлено у п’ятницю, а ще кілька – "протягом наступних кількох днів", пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вони коливатимуться у межах від, можливо, 60 чи 70% тарифів до 10 чи 20%,

– сказав американський лідер.

Як зазначають у матеріалі, верхня межа цього діапазону, якщо її буде офіційно затверджено, буде вищою за будь-які тарифи, які президент спочатку окреслив під час презентації "Дня визволення" на початку квітня. Тоді йшлося про базову ставку у 10% для більшості економік і максимум у 50%.

Зокрема Трамп не уточнив, які країни отримають такі тарифи або чи означає це, що певні товари обкладатимуться вищим тарифом, ніж інші.

Гроші почнуть надходити до Сполучених Штатів з 1 серпня,

– сказав американський президент.

Зауважте! Зазвичай тарифи сплачує імпортер або посередник, який діє від його імені. Проте часто саме кінцевий споживач зрештою несе основну частину витрат.

Що відбувається з ситуацією щодо тарифів

Трамп вже давно погрожує, що якщо країни не укладуть угоди зі США до кінцевого терміну наступного тижня, то він просто запровадить ставки, підвищуючи ставки для торгових партнерів, які поспішили укласти угоди з його адміністрацією.

На сьогодні адміністрація Трампа оголосила про угоди з Великою Британією та В’єтнамом і домовилася про перемир’я з Китаєм. Це дозволило двом найбільшим економікам світу послабити взаємні торгові обмеження.

На запитання у четвер, чи очікуються ще угоди, Трамп відповів, що "ми маємо ще кілька угод, але знаєте, моя схильність – просто надіслати листа й сказати, які тарифи вони будуть платити".

Однак багато основних торгових партнерів, таких як Японія, Південна Корея та ЄС, все ще працюють над фіналізацією угод. Президент висловив оптимізм щодо угоди з Індією, але різко висловлювався про перспективи домовленості з Японією.

Важливо! У вівторок Трамп також сказав, що він не розглядає можливість відстрочки дедлайну наступного тижня.