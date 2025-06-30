Якими будуть нові тарифи Трампа

Станом на зараз, розмір нових тарифів від США невідомий. Трамп та його адміністрація тримають цю інформацію в секреті, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Водночас Трамп вказав, що деякі країни "будуть розчаровані" після отримання цього листа.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Дехто буде розчарований, бо їм доведеться платити мита.

Трамп не вказав жодних деталей. Зокрема, він не уточнив країни, яких торкнуться ці зміни. Також американський президент не сказав чи відбудуться зміни у тарифній політиці загалом.

Зверніть увагу! "Листи щастя" від адміністрації Трампа надійдуть урядам інших країн протягом наступного тижня або пізніше.