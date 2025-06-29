Зеленський заявив про це у вечірньому зверненні 29 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Україна запроваджує санкції проти Ірану

Україна приєдналася до європейських санкцій проти режиму в Ірані, який причетний як до виробництва зброї і репресій усередині країни.

Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову,

– зазначив Зеленський.

Президент закликав українські інституції до швидкої реалізації санкційної політики. Він зазначив, що обмеження мають стати одним із головних інструментів тиску на Росію, аби звузити її можливості для ведення війни.

Зеленський також анонсував наступного тижня нові спільні з міжнародними партнерами кроки на підтримку обороноздатності України.