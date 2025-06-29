Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента, оприлюднене у неділю, 29 червня. Зазначимо, що він підписав указ, яким ввелося в дію рішення РНБО з цього приводу.

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Як Зеленський пояснив це рішення

Український президент констатував, що рішення стосується конвенції про заборону протипіхотних мін, наголосивши, що Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни.

Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так,

– заявив він.