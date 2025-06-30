Какими будут новые тарифы Трампа

По состоянию на сейчас, размер новых тарифов от США неизвестен. Трамп и его администрация держат эту информацию в секрете, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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В то же время Трамп указал, что некоторые страны "будут разочарованы" после получения этого письма.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины.

Трамп не указал никаких деталей. В частности, он не уточнил страны, которых коснутся эти изменения. Также американский президент не сказал произойдут ли изменения в тарифной политике в целом.

Обратите внимание! "Письма счастья" от администрации Трампа поступят правительствам других стран в течение следующей недели или позже.