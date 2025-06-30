Какими будут новые тарифы Трампа
По состоянию на сейчас, размер новых тарифов от США неизвестен. Трамп и его администрация держат эту информацию в секрете, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Читайте также Украина ввела санкции против Ирана, что является синхронизированными с ЕС, – Зеленский
В то же время Трамп указал, что некоторые страны "будут разочарованы" после получения этого письма.
Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины.
Трамп не указал никаких деталей. В частности, он не уточнил страны, которых коснутся эти изменения. Также американский президент не сказал произойдут ли изменения в тарифной политике в целом.
Обратите внимание! "Письма счастья" от администрации Трампа поступят правительствам других стран в течение следующей недели или позже.