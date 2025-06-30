Як Канада прагне до нових економічних відносин з США

Зазначається у заяві, що новий уряд Канади веде складні переговори щодо нового економічного та безпекового партнерства зі США, передає 24 Канал з посиланням на уряд Канади.

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Там додають, що зараз зосереджені над тим, аби досягнути найкращих умов для канадських працівників та підприємств.

У переговорах про нові економічні та безпекові відносини між Канадою та Сполученими Штатами новий уряд Канади завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої угоди в найкращі інтереси канадських працівників та підприємств,

– сказав прем'єр-міністр Карні.

Він також додав, що Канада витратить на угоду стільки часу, скільки буде потрібно, але не більше.

Відтак, міністр фінансів і національних доходів, Франсуа-Філіп Шампань, для підтримки переговорів між Канадою та США оголосив навіть про скасування податку на цифрові послуги.

З 30 червня збір податку буде припинено, а Шампань незабаром подасть на розгляд законопроєкт про скасування Закону про податок на цифрові послуги.

Нагадуємо, що податок було оголошено ще у 2020 році й він стосувався великих технологічних компаній, що працюють в Канаді. Відтак, вони могли не сплачувати податки з доходів, які отримали від канадців.