Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення президента США в його соціальній мережі Truth Social.

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США не хочуть співпрацювати з Канадою

Дональд Трамп прокоментував дії Канади щодо запровадження мит і податків для США. Американський лідер вважає, що країна "копіює Європейський Союз" та говорить, що з нею "важко вести торгівлю".

"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну,

– написав Трамп.

Через такі фінансові дії США вже відсьогодні припиняють вести з Оттавою переговори. Ба більше, податок для Канади за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами також буде змінений за кілька днів.

Цікаво, що Канада розпочала активнішу співпрацю з ЄС після того, як Дональд Трамп став президентом США. Раніше країна бачила в Сполучених Штатах свого партнера, але зараз вона шукає "більш стабільних союзників".

Канада та Європейський Союз уже мають договір для того, щоб разом проводити оборонні закупівлі. Канада після укладання договору має доступ до фонду ЄС. Там накопичено 150 мільярдів євро для оборонної сфери.

Також Канада продовжує співпрацю з Україною. Так ще на рік продовжено пільговий режим безмитного імпорту українських товарів до Канади, що сприяє підтримці української економіки в умовах війни.