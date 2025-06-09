Канада скасувала мита на українські товари

Уряд Канади продовжив на наступний рік дію постанови, яка передбачає скасування митних зборів на імпорт українських товарів, повідомляє 24 Канал із посиланням на уряд Канади.

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Хочу подякувати Уряду Канади за підтримку України під час війни. Продовження дії пільгового режиму для імпорту українських товарів сприятиме зміцненню українського експорту, збереженню робочих місць та загальному зміцненню економіки в умовах війни. Це дозволить залучати ще більше українських виробників до світової торгівлі й глобальних торгових ланцюгів,

– зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Безмитний режим для українських товарів у Канаді діє з 9 червня 2022 року і щорічно продовжується як спосіб підтримки української економіки в умовах російської агресії. Цього разу його продовжили до 9 червня 2026 року.

Канада підтвердила свою підтримку справедливого і тривалого миру в Україні шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Сьогоднішнє рішення підкреслює цю підтримку, сприяючи економічній стійкості України та демонструючи рішучість Канади залишатися пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно,

– заявив міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Зверніть увагу! На відміну від Сполучених Штатів та Європейського Союзу, які у 2025 році відмовилися від митних пільг для України, Канада вирішила продовжити цей спосіб підтримки української економіки.