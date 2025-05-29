Відновлення квот не загрожує Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Євросоюзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо 28 травня він зазначив, що до повномасштабного вторгнення з Європою уже діяла зона вільної торгівлі, і вона з 6 червня продовжить діяти.

Він зазначив, що є попередня домовленість з Європейською комісією, що зона вільної торгівлі в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію.

Ми розуміємо, що цей семимісячний об'єм, який ми будемо мати у квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали упродовж попередніх трьох років,

– говорить Шмигаль.

Крім того, прем'єр заявив, що він сподівається, що ще у 2025 році будуть підписані зміни з Єврокомісією до статті №29 Угоди про асоціацію.

Відповідно і український, і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених об'ємів і квот, не відчує погіршення,

– сподівається Шмигаль.

Він підкреслив, що питання торгівлі з ЄС для України є важливим. Також він заявив, що загроз, станом на сьогодні та погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає: "Є необхідність оперативно укласти зміни до Угоди про асоціацію".