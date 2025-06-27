Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в его социальной сети Truth Social.

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США не хотят сотрудничать с Канадой

Дональд Трамп прокомментировал действия Канады о введении пошлин и налогов для США. Американский лидер считает, что страна "копирует Европейский Союз" и говорит, что с ней "трудно вести торговлю".

"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну,

– написал Трамп.

Из-за таких финансовых действий США уже с сегодняшнего дня прекращают вести с Оттавой переговоры. Более того, налог для Канады за ведение бизнеса с Соединенными Штатами также будет изменен через несколько дней.

Интересно, что Канада начала активное сотрудничество с ЕС после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Ранее страна видела в Соединенных Штатах своего партнера, но сейчас она ищет "более стабильных союзников".

Канада и Европейский Союз уже имеют договор для того, чтобы вместе проводить оборонные закупки. Канада после заключения договора имеет доступ к фонду ЕС. Там накоплено 150 миллиардов евро для оборонной сферы.

Также Канада продолжает сотрудничество с Украиной. Так еще на год продлен льготный режим беспошлинного импорта украинских товаров в Канаду, что способствует поддержке украинской экономики в условиях войны.