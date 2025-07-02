Як погрози Трампа вливають на фінансові ринки

Трамп заявив, що не збирається продовжувати паузу щодо тарифів. З 9 липня мають набрати чинності нові підвищені мита на товари, що експортуються до США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ні, я не думаю про паузу. Я надішлю листи багатьом країнам,

– заявив Трамп.

На заяви Трампа негативно відреагував фондовий ринок:

головний фондовий індекс США S&P 500 одразу впав на 14 пунктів після стабільної динаміки впродовж дня;

індекс страху інвесторів Cboe VIX підскочив до позначки понад 16,8, а потім трохи зменшився;

індекс долара, за даними видання, майже не змінився;

натомість японська єна зміцнилася проти долара США, показавши найкращу динаміку серед валют країн G10.

Варто знати! Наразі інвестори уважно стежать за тим, як Трамп вирішить діяти щодо тарифів, запроваджених у квітні, але призупинених на 90 днів для ведення переговорів. З того часу його команда неодноразово обіцяла хвилю нових торгівельних угод. Однак на практиці досягла домовленостей тільки з Великою Британією та Китаєм.

Чому Трамп критикує Японію

Разом з тим Трамп посилив критику Японії, що, на думку видання, може слугувати сигналом для інших країн: або домовляйтесь, або готуйтеся до санкцій.

Президент заявив, що Токіо не приймає американський рис, а торгівля автомобілями між двома країнами є "нерівною".

За його словами, Японія повинна платити 30–35% мита, або навіть більше, оскільки США мають значний торговий дефіцит з цією країною.

Я люблю Японію. Мені справді подобається новий прем’єр. Але вони та інші так розбещені багаторічними вигідними угодами, що їм тепер важко погоджуватися на нові умови. Не впевнений, що ми взагалі підпишемо якусь угоду,

– додав Трамп.

Спроби прем’єра Японії Сіґеру Ішіби дотримуватися спокійного та дружнього тону в перемовинах зі США наразі не принесли результатів.

Важливо! Токіо намагається отримати послаблення для автопрому та винятків із тарифів, однак зволікання може зіграти проти Японії, оскільки Трамп шукає швидких перемог у торгівельних переговорах.