Какие будут пошлины против Японии и Южной Кореи

Новые тарифы США в размере 25% против Японии и Южной Кореи вступят в силу с 1 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на социальную сеть Трампа Truth Social.

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Трамп опубликовал в соцсети официальные письма, адресованные лидерам Японии и Южной Кореи и отметил, что новые пошлины будут действовать отдельно от действующих тарифов.

По словам президента, такие же пошлины будут распространяться на все товары, которые будут транспортироваться через эти страны для обхода новых тарифов США.

Кроме того, он предостерег руководство Японии и Южной Кореи от аналогичных мер в ответ на новые пошлины США.

Если вы по какой-либо причине повысите свои пошлины, то любую эту цифру мы добавим к 25% тарифов,

– подчеркнул Трамп.

Стоит знать! Ранее западные СМИ сообщали, что с 7 июля администрация Трампа начнет отправлять странам письма с указанием новых тарифов, которые будут действовать для них на импорт в США.

Почему Трамп вводит новые тарифы

Трамп отмечает, что новые тарифы являются ответом на торговый дефицит США с другими странами, который представляет "серьезную угрозу" для американской экономики.

Впрочем президент предполагает, что 25% пошлины для Японии и Южной Кореи могут быть как снижены, так и повышены, в зависимости от того, как сложатся отношения со странами.

Также в письмах он добавил, что японские и южнокорейские компании могут вообще избежать пошлин, если перенесут производство в США.

Важно! Япония 3 2024 года была пятым по объему импортером товаров в США, Южная Корея – седьмым. Совокупно они поставляли около 9% всего импорта.