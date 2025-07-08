Какие будут пошлины против Японии и Южной Кореи
Новые тарифы США в размере 25% против Японии и Южной Кореи вступят в силу с 1 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на социальную сеть Трампа Truth Social.
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Трамп опубликовал в соцсети официальные письма, адресованные лидерам Японии и Южной Кореи и отметил, что новые пошлины будут действовать отдельно от действующих тарифов.
- По словам президента, такие же пошлины будут распространяться на все товары, которые будут транспортироваться через эти страны для обхода новых тарифов США.
- Кроме того, он предостерег руководство Японии и Южной Кореи от аналогичных мер в ответ на новые пошлины США.
Если вы по какой-либо причине повысите свои пошлины, то любую эту цифру мы добавим к 25% тарифов,
– подчеркнул Трамп.
Стоит знать! Ранее западные СМИ сообщали, что с 7 июля администрация Трампа начнет отправлять странам письма с указанием новых тарифов, которые будут действовать для них на импорт в США.
Почему Трамп вводит новые тарифы
Трамп отмечает, что новые тарифы являются ответом на торговый дефицит США с другими странами, который представляет "серьезную угрозу" для американской экономики.
- Впрочем президент предполагает, что 25% пошлины для Японии и Южной Кореи могут быть как снижены, так и повышены, в зависимости от того, как сложатся отношения со странами.
- Также в письмах он добавил, что японские и южнокорейские компании могут вообще избежать пошлин, если перенесут производство в США.
Важно! Япония 3 2024 года была пятым по объему импортером товаров в США, Южная Корея – седьмым. Совокупно они поставляли около 9% всего импорта.