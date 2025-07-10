Новые тарифы Трампа

В то же время пошлины для Ирака снижены с 39%, а для Шри-Ланки - с 44%, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В среду Трамп также заявил, что введет тарифы:

в 30% – для Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки;

25% – для продукции из Брунея и Молдовы;

20% – на товары из Филиппин.

Бразилия стала первой страной, что получила одно из этих сообщений, но не входила в первоначальный список торговых партнеров, когда в апреле Трамп объявил о повышении так называемых "взаимных пошлин". Письмо в Бразилию также стало предупреждением для BRICS, который Трамп называет угрозой статусу доллара США как ключевой мировой валюты.

Однако Бразилия, как объяснили в материале, является исключением среди последних целей Трампа, поскольку имеет дефицит торговли с США, тогда как почти все другие страны имеют большие профициты. В 2024 году Бразилия импортировала из США товаров на 44 миллиарда долларов, тогда как импорт США из Бразилии составил около 42 миллиардов, по данным Бюро переписи населения.

Бразилия входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров США. Из семи других стран, упомянутых в заявлениях Трампа в среду, только Филиппины – которые в прошлом году экспортировали в США товаров на 14,1 миллиарда долларов – входят в топ-50.

Импорт из остальных шести стран вместе взятых в прошлом году составил менее 15 миллиардов долларов, Причем Ирак – экспортер нефти – обеспечивает около половины этой суммы.

Обратите внимание! На вопрос о том, по какой формуле определяется размер пошлины для торговых партнеров, Трамп на мероприятии в Белом доме в среду ответил, что это "базируется на здравом смысле, на дефицитах, на том, как с нами обращались годами, и на голых цифрах".