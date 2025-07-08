Предложение Трампа к ЕС по тарифам

Замечания Элизабет Свантессон подчеркивают разногласия в блоке относительно того, как подходить к переговорам в течение трехнедельного периода продолжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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На вопрос, что она думает о предложении США, которое включает некоторые уступки по экспорту автомобилей и алкоголя, она ответила, что это "действительно плохое предложение". В то же время она, кажется, смирилась с необходимостью принять базовый 10% тариф – в пять раз больше, чем средний тариф на экспорт ЕС в США.

Сейчас я думаю, что нам просто нужно подготовиться к тому, что мы будем иметь минимум 10%. Думаю ли я, что это хорошо? Нет, это действительно плохо. Но мы должны знать, на что соглашаемся

– сказала Свантессон.

По словам чиновницы, что торговая неопределенность сдерживает шведскую экономику и это одна из причин для быстрой сделки, которой требовал канцлер Германии Фридрих Мерц. Но она настаивала, что ЕС не должен соглашаться на плохую сделку.

Что известно о новых тарифах Трампа

8 июля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана, Лаоса, Мьянмы и Южной Африки.

На Японию, Южную Корею, Малайзию и Казахстан планируют наложить тариф в 25%. На продукцию из Южной Африки – 30%, из Лаоса и Мьянмы – 40%. Аналогичные письма получили и Тунис, Индонезия, Босния, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд и некоторые другие.

Однако сразу же Белый дом обнародовал указ Трампа о продлении торговых переговоров до 1 августа. То есть 47 президент США снова отсрочил введение тарифов (нынешняя пауза должна была закончиться 9 июля).

Страны могут избежать новых тарифов, если к этому времени удастся достичь договоренностей.