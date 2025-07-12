На сьогодні євро щодо долара коливається на рівні 1,17 долара, хоч на початку року показник був на рівні 1,03 долара. Однією із причин такого росту є протекційні кроки Дональда Трампа, що посилюють напруженість у торговельних відносинах між США та ЄС.

Найцікавіше те, що зміцнення євро не завжди має позитивний бік, зокрема й для України. Коли євро зміцнюється щодо долара, а гривня щодо долара залишається без змін, то це призводить до зростання курсу євро щодо гривні.

Тож на українському ринку валют євро вже перевищило свій історичний максимум і становить понад 49 гривень. Однак деякі економісти вважають, що частка європейських товарів на українському ринку не є такою, що може спричинити хвилювання, а всі основні розрахунки досі проводяться у доларовій валюті.

24 Канал проаналізував, що означає для ЄС та України міцне євро та як це може пошкодити економіці обох, також як рішення США щодо введення мит проти європейських товарів вплине на курс і яку ціну валюти слід очікувати.

Чому євро залежить від перемовин між США та ЄС?

У розмові з 24 Каналом аналітик Андрій Шевчишин каже, що зараз наближається дата 9 липня, коли буде завершена пауза щодо американських мит для Європи та інших країн. Остаточне рішення щодо цього вплине на те, яким буде євро.

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Водночас бачимо на ринку, що євро "відкатується", що пов'язано з тим, що ринок після дуже швидкого й сильного зростання бере паузу. Крім того, він "переварює" ухвалення Палатою представників щодо податково-бюджетного законопроєкту Трампа.

Що передбачає закон Трампа про податки Документ передбачає збереження податкових пільг із першого терміну Трампа, нові податкові послаблення для чайових та понаднормової роботи, а також скорочення фінансування Medicaid та інших програм соцдопомоги. Водночас скасовуються "зелені" податкові пільги часів президентства Джо Байдена. Замість цього зростають видатки на оборону та імміграційний контроль. Також законопроєкт передбачає рекордне одноразове підвищення ліміту держборгу на 5 трильйонів доларів.

Шевчишин пояснює, що після вихідних відбувається так званий "дрейф" євро, тобто валюта коливається в ціні, але загальний тренд поки що не змінюється.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Гадаю, що перемовини між США та ЄС продовжаться. Вони досить складан і фінального рішення немає. Отже, Європа прийматиме рішення щодо подальшого укріплення, зокрема і євро.

Наприклад, на минулому тижні євро досягнуло максимальної позначки – валюта дорівнювала 1,185 долара.

Для експортноорієнтованої Європи сильне євро є фактично податком експорту. Це означає, що міцне євро ускладнює європейський експорт, адже товари стають дорожчими,

– додає Шевчишин.

Натомість для України сильне євро – це проінфляційний фактор, тобто те, що посилює інфляцію. Річ у тім, що майже 60% імпорту, який завозиться в Україну, їде саме з Європи. Відтак, чим дорожче євро, тим дорожчий цей товар.

Натомість економіст Олег Пендзин для 24 Каналу каже, що те, що відбувається сьогодні з доларом і євро щодо гривні, до особливостей існування в Україні немає жодного стосунку.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Для того, щоб переконатися, що я правий, зробимо певні розрахунки. Беремо курс гривні до долара, множимо на крос-курс, який на сьогодні є у валютній парі євро/долар, і виходимо на умовний діапазон в обмінниках, який ми маємо сьогодні, тобто десь 49,3 – 49,4 гривні. Це свідчить про те, що вся причина зростання євро щодо гривні не в Україні, а в економічній політиці Трампа та реакції інвесторів.

За словами Пендзина, ріст євро має обходити Україну, адже вона ніяким чином не впливає на нього. Ба більше, навіть американські виборці не можуть вплинути на свого президента, що став причиною такого росту.

Крім того, каже пан Олег, Україна здебільшого працює саме у доларовій зоні. Це означає, що продаж зерна на ринку відбувається саме у доларах, енергоносії також закуповуються у цій валюті.

Водночас є певний сегмент, який на сьогодні ми тягнемо з єврозони, але 70% розрахунків все одно відбуваються в доларах,

– додає Пендзин.

Варто додати, що безперечно, певні товарні процеси щодо товарів, які їдуть з Європи, будуть, але саме Китай є найбільшим торговельним партнером, який постачає свої товари в Україну, а не Європа.

Як формується курс європейської валюти в Україні?

Банкір Сергій Мамедов для 24 Каналу також заявив, що курс євро в Україні формується не стільки під впливом внутрішньої економіки, як у випадку з доларом, скільки з урахуванням зовнішніх чинників.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Відтак євро – це валюта, яка орієнтується на загальносвітові тренди: геополітичні ризики, зміни у торговельній політиці США, ціни на енергоносії, події на Близькому Сході тощо. Саме тому пара євро/долар часто виступає індикатором глобальної напруги.

Мамедов прогнозує, що якщо геополітичні ризики посиляться, євро може укріпитися – аж до позначки 1,20 за долар. А у разі потепління у відносинах між ЄС та США ймовірне і зворотне – повернення до рівня 1,05 – 1,10 долара.

Натомість за словами Шевчишина, якщо Трамп встановить проти Європи мито на рівні 30%, то євро буде стрімко коригуватися вниз.

Якщо ж мита будуть на рівні 5% – 10%, то, найімовірніше, бачитимемо стабілізацію євро на поточних рівнях. Або ж в рамках 1,10 – 1,125 долара за євро.

Зауважте! Шевчишин, як і Мамедов, називає верхню межу для євро щодо долара на рівні 1,20.

Чи варто вкладатися у євро зараз?

За словами Шевчишина, варто взяти паузу щодо купівлі європейської валюти цього тижня. Крім того, вкладатися у валюту варто було раніше.

По-перше, курс євро сильно виріс в ціні,

По-друге, рішення, які будуть прийняті США, прямопропорційно будуть впливати на Європу, зокрема й на курс євро.

Зі слів Пендзина, для європейців введення мит щодо їхніх товарів на рівні 50% буде сильним ударом по економіці. Попри це економіст додає, що введення тарифів можуть відтягнути.

Нагадуємо, що євро завершило процес корекції після інавгурації Трампа у грудні 2024 року.

Якщо перед інавгурацією євро дорівнювало 1,2 долара, то після інавгурації валюта почала зростати до поточних 1,175 долара.

Цікаво, що найнижчий показник євро щодо долара був у вересні – жовтні 2022 року, коли 1 євро був нижче 1 долара.

Зверніть увагу! Трамп укотре відклав підвищення мит на товари з Євросоюзу. Тепер нова дата – 1 серпня. Однак проти Японії, Південної Кореї, ПАР та інших країн були введені тарифи.

Водночас, за словами банкіра Мамедова, українцям не варто хвилюватися за знецінення своїх доларових заощаджень. Навпаки – зараз не найкращий момент для спроб "перебігти" з долара в євро, немов на червоне світло.

Чому? Бо такі кроки часто тягнуть за собою додаткові втрати: долар доведеться продавати дешевше, а євро купувати дорожче. Різниця в курсі "з’їдає" не лише потенційний прибуток, а й веде до прямих втрат на різниці курсів,

– зауважує пан Сергій.

Банкір запевняє, що попри все євро не стане надто дорогим, а долар – занадто слабким. Головне правило – не приймати імпульсивних рішень і не піддаватися паніці.

Важливо! Дохідність гривневих депозитів сьогодні справді виглядає конкурентною. Зберігати частину заощаджень у національній валюті – цілком логічне і розумне рішення. Українська гривня зараз дає можливість не просто зберегти кошти від інфляції, а й отримати незначний пасивний прибуток.

Скільки коштуватиме валюта на українському ринку?

Як каже Сергій Мамедов, в українських реаліях зміна курсу пари євро/долар означатиме одне: очікувати суттєвих валютних стрибків у липні не варто.

Долар, найімовірніше, триматиметься в межах 41,6 – 42,2 гривні, а євро – між 46,5 і 50 гривнями. Усі можливі відхилення, якщо й будуть, то ситуативні,

– каже банкір.

Крім того, ринок валют зараз стабільний – ані долар, ані євро не демонструють серйозних сигналів до глибоких змін.

Зверніть увагу! Долару досі довіряють, попри турбулентність на світовій арені. У валюті досі зберігається до 80% світових резервів. Це підтверджує його статус як глобальної валюти.