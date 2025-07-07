Як зросли міжнародні резерви України
За місяць міжнародні резерви збільшилися на 1,2% або на понад 500 мільйонів. Таку динаміку зумовили значні обсяги надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти та виплати по зовнішньому боргу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними НБУ, на його рахунки за червень 2025 року надійшло 4 087,3 мільйона доларів завдяки ініціативі G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). А саме кошти направили:
- уряд Канади – 1 689,6 мільйона доларів;
- Світовий банк зі своїх рахунків – 1 247,0 мільйона доларів;
- Євросоюз – 1 150,7 мільйона доларів.
Разом з тим за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила у червні 524,0 мільйона доларів.
Важливо! У червні Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду 426,2 мільйона доларів.
Як операції НБУ проводив на валютному ринку
У порівнянні із травнем чистий продаж валюти Нацбанком майже не змінився і склав 2 955,0 мільйона доларів.
- НБУ продав на валютному ринку 2 956,3 мільйона доларів.
- Викупив Нацбанк до резервів 1,3 мільйона доларів.
Важливо! НБУ вважає, що нинішній обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту. Це достатній рівень для збереження стійкості валютного ринку України.