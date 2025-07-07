Как выросли международные резервы Украины

За месяц международные резервы увеличились на 1,2% или более чем на 500 миллионов. Такую динамику обусловили значительные объемы поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты и выплаты по внешнему долгу, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным НБУ, на его счета за июнь 2025 года поступило 4 087,3 миллиона долларов благодаря инициативе G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). А именно средства направили:

правительство Канады – 1 689,6 миллиона долларов;

Всемирный банк со своих счетов – 1 247,0 миллиона долларов;

Евросоюз – 1 150,7 миллиона долларов.

Вместе с тем за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина выплатила в июне 524,0 миллиона долларов.

Важно! В июне Украина также оплатила Международному валютному фонду 426,2 миллиона долларов.

Как операции НБУ проводил на валютном рынке

По сравнению с маем чистая продажа валюты Нацбанком почти не изменился и составил 2 955,0 миллиона долларов.

НБУ продал на валютном рынке 2 956,3 миллиона долларов.

Выкупил Нацбанк в резервы 1,3 миллиона долларов.

Важно! НБУ считает, что нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта. Это достаточный уровень для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.