Какой прогноз экономического роста Украины
Несмотря на ожидаемый рост, экономические перспективы Украины оставляют неопределенными из-за продолжения российской войны. Об этом в МВФ заявили по результатам заседания Исполнительного совета Фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2-3%. В то время, как уменьшение дефицита электроэнергии компенсируется снижением производства газа и слабым экспортом сельскохозяйственной продукции,
– говорят в МВФ.
При этом в Фонде отмечают, что Украине придется принять дополнительный бюджет на 2025 год из-за давления, который оказывает на экономику война России.
Важно! Вместе с тем в МВФ рассказали, что среднесрочный фискальный курс Украины пересмотрели для "лучшего отражения политических намерений власти по мобилизации доходов и определения приоритетов расходов".
Какие ожидания относительно экономического развития
Специалисты МВФ отметили также жесткую монетарную политику, которую проводит Нацбанк. По их словам, это помогает Украине реагировать на высокую инфляцию.
- Инфляционные ожидания, по прогнозам Фонда, остаются без изменений.
- Валютные резервы достаточные, поскольку страна постоянно получает внешнюю поддержку.
- Впрочем из-за войны экономическое развитие Украины крайне "чрезвычайно неопределенное".
Стоит знать! В понедельник, 30 июня, МВФ завершил рассмотрение дальнейшего финансирования Украины и утвердил следующий транш в размере 500 миллионов долларов.