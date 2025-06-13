Что МВФ ожидает от бюджетной декларации

Бюджетная декларация Украины на 2026-2028 годы должна стать базой для ее финансовой политики и обеспечения главных приоритетов страны. Такое мнение высказала директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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По нашему мнению, бюджетная декларация на 2026-2028 годы должна обеспечить стратегическую основу для фискальной политики в течение этого периода времени,

– заявила Козак.

По словам представительницы МВФ, бюджетная декларация также поможет сосредоточиться на обсуждении приоритетных расходов:

на восстановление и реконструкцию страны;

на оборону;

на социальные направления.

Важно! Декларация на 2026-2028 год должна стать основой для обсуждения бюджета государства на следующий год. По словам Козак, он является "важной вехой для Украины".

Как происходит подготовка бюджетной декларации

Сейчас подготовка бюджетной декларации Украины на 2026-2028 год задерживается. На прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко объяснил, что причиной задержки было сотрудничество с миссией МВФ, которая находилась в Киеве.

По словам Марченко, декларацию на 2026-2028 годы разработали по двум сценариям:

Базовый предусматривает уменьшение дефицита бюджета, как того требует МВФ.

Альтернативный учитывает, что боевые действия продолжатся в течение всего 2026 года.

Стоит знать! Согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен одобрить бюджетную декларацию не позднее 1 июня, после чего она в трехдневный срок должна подаваться в Верховную Раду.