Що МВФ очікує від бюджетної декларації

Бюджетна декларація України на 2026-2028 роки повинна стати базою для її фінансової політики та забезпечення головних пріоритетів країни. Таку думку висловила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє 24 Канал з посиланням "Укрінформ".

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На нашу думку, бюджетна декларація на 2026-2028 роки має забезпечити стратегічну основу для фіскальної політики протягом цього періоду часу,

– заявила Козак.

За словами представниці МВФ, бюджетна декларація також допоможе зосередитися на обговоренні пріоритетних витрат:

на відновлення та реконструкцію країни;

на оборону;

на соціальні напрямки.

Варто знати! Декларація на 2026-2028 рік повинна стати основою для обговорення бюджету держави на наступний рік. За словами Козак, він є "важливою віхою для України".

Як відбувається підготовка бюджетної декларації

Наразі підготовка бюджетної декларації України на 2026-2028 рік затримується. Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що причиною затримки була співпраця з місією МВФ, яка перебувала у Києві.

За словами Марченка, декларацію на 2026-2028 роки розробили за двома сценаріями:

Базовий передбачає зменшення дефіциту бюджету, як того вимагає МВФ.

Альтернативний враховує, що бойові дії продовжаться протягом усього 2026 року.

Важливо! Відповідно до Бюджетного кодексу, Кабінет міністрів повинен схвалити бюджетну декларацію не пізніше 1 червня, після чого вона у триденний термін має подаватися до Верховної Ради.