Що МВФ очікує від бюджетної декларації
Бюджетна декларація України на 2026-2028 роки повинна стати базою для її фінансової політики та забезпечення головних пріоритетів країни. Таку думку висловила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє 24 Канал з посиланням "Укрінформ".
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На нашу думку, бюджетна декларація на 2026-2028 роки має забезпечити стратегічну основу для фіскальної політики протягом цього періоду часу,
– заявила Козак.
За словами представниці МВФ, бюджетна декларація також допоможе зосередитися на обговоренні пріоритетних витрат:
- на відновлення та реконструкцію країни;
- на оборону;
- на соціальні напрямки.
Варто знати! Декларація на 2026-2028 рік повинна стати основою для обговорення бюджету держави на наступний рік. За словами Козак, він є "важливою віхою для України".
Як відбувається підготовка бюджетної декларації
Наразі підготовка бюджетної декларації України на 2026-2028 рік затримується. Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що причиною затримки була співпраця з місією МВФ, яка перебувала у Києві.
За словами Марченка, декларацію на 2026-2028 роки розробили за двома сценаріями:
- Базовий передбачає зменшення дефіциту бюджету, як того вимагає МВФ.
- Альтернативний враховує, що бойові дії продовжаться протягом усього 2026 року.
Важливо! Відповідно до Бюджетного кодексу, Кабінет міністрів повинен схвалити бюджетну декларацію не пізніше 1 червня, після чого вона у триденний термін має подаватися до Верховної Ради.