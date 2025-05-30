МВФ хвилює збільшення військового воєнного бюджету України

Це збільшить дефіцит бюджету на понад 10% ВВП, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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МВФ погодив з Україною виділення наступного траншу в межах кредитного пакета на 15,5 мільярда доларів. Крім того, співробітники фонду схвалили новий транш обсягом близько 500 мільйонів доларів після завершення перегляду програми під час візиту до Києва цього тижня. Це вже дев’ятий транш з моменту затвердження програми у 2023 році.

Угода ще потребує затвердження радою директорів фонду, але це зазвичай є формальністю,

– уточнили у матеріалі.

Переговори МВФ з українськими посадовцями щодо наступного траншу не виявили серйозних розбіжностей. Водночас фонд висловив занепокоєння планами уряду розширити воєнний бюджет приблизно на 400 мільярдів гривень.

МВФ визнає необхідність збільшення військових витрат, враховуючи стагнацію мирних переговорів, однак вимагає від Києва чітко окреслити джерела фінансування,

– пише Bloomberg.

Фонд також висловив стурбованість затримкою щодо призначення керівника Митної служби України після того, як уряд погодився провести реформу відомства відповідно до умов кредитної програми МВФ.

Важливо! Згідно з графіком програми, наступний транш у розмірі близько 440 мільйонів доларів Україна має отримати в серпні, за умови успішного проходження чергового перегляду.