Україна отримала рекомендації від МВФ щодо бюджету на 2026 рік
Зустрічі пройшли у США наприкінці квітня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
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Видання зазначило ключові пропозиції МВФ:
- підвищення ставки ПДВ;
- запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб;
- посилення детінізації економіки.
Важливо! Також окремо обговорювали можливість повної конфіскації заморожених російських активів на користь України.