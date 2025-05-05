Україна отримала рекомендації від МВФ щодо бюджету на 2026 рік

Зустрічі пройшли у США наприкінці квітня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Видання зазначило ключові пропозиції МВФ:

  • підвищення ставки ПДВ;
  • запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб;
  • посилення детінізації економіки.

Важливо! Також окремо обговорювали можливість повної конфіскації заморожених російських активів на користь України.