Как удары США по Ирану повлияют на экономику

В МВФ подчеркнула негативное влияние неопределенности на экономику и бизнес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg TV.

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По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, существует риск замедления мировой экономики вследствие эскалации израильско-иранской войны

Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях высокой неопределенности,

– сказала Георгиева в интервью Bloomberg TV.

Наибольший шок пока наблюдается в ценах на энергоносители, за которыми внимательно следит МВФ, но "могут быть вторичные и третичные последствия".

Мир готовится к ответу Ирана после того, как беспрецедентные авиаудары США по ядерным объектам страны обеспокоили трейдеров и правительства во всем мире. Решение президента Дональда Трампа развернуть бомбы для уничтожения бункеров для ударов по объектам в Иране вытолкнуло Ближний Восток на эту территорию и повысило геополитические риски в то время, когда мировая экономика уже сталкивалась с серьезной неопределенностью по торговой напряженности.

В более немедленном смысле, по словам Георгиевой, МВФ особенно обращает внимание на то, как развертывание конфликта повлияет на премии за риск нефти и газа.

Мы ожидаем, что ближе к концу года ФРС, возможно, решит, что пришло время для определенной корректировки процентных ставок в сторону снижения,

– сказала Георгиева.

Какие дальнейшие прогнозы

Георгиева также подчеркнула негативное влияние неопределенности на экономику и бизнес.

Когда есть неопределенность, что происходит? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют. И это сдерживает перспективы роста,

– сказала Георгиева.

Она напомнила, что МВФ уже пересмотрел в сторону понижения прогнозы мирового экономического роста на 2025 год. Обновленный прогноз организация представит в июле.