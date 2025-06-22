Что говорили об ударах США по Ирану в Европе, Азии и других частях мира – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорили в мире об ударах США по Ирану

Европейский Союз

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас написала в соцсети Х, что Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, поскольку это будет угрозой международной безопасности.

Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра,

– написала чиновница.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта отметил в соцсети Х, что глубоко встревожен новостями, поступающих с Ближнего Востока. Политик призвал все стороны проявить сдержанность и уважение к международному праву и ядерной безопасности.

"Дипломатия остается единственным способом принести мир и безопасность в регион Ближнего Востока. Слишком много гражданских лиц снова станут жертвами дальнейшей эскалации. ЕС будет продолжать сотрудничество со сторонами и нашими партнерами для поиска мирного решения за столом переговоров", – заявил Кошта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Иран никогда не должен получить ядерную бомбу.

Европейский чиновник подчеркнула, что учитывая новый пик напряженности на Ближнем Востоке, стабильность должна быть приоритетом. И уважение к международному праву является критически важным.

Сейчас для Ирана самое время присоединиться к надежному дипломатическому решению. Стол переговоров – единственное место, где можно положить конец этому кризису,

– написала фон дер Ляйен.

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш написал в соцсети Х, что глубоко обеспокоен применением силы Соединенными Штатами против Ирана 22 июня. По словам чиновника, это опасная эскалация в регионе, который уже находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности.

"Существует растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира. Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Хартией и другими нормами международного права", – написал Гуттериш.

Он также отметил, что крайне важно избежать "спирали хаоса". Кроме того, чиновник подчеркнул, что военного решения этого конфликта нет, а единственный путь вперед – это дипломатия, единственная надежда - это мир.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что ядерная программа Ирана является серьезной угрозой международной безопасности.

Ирану никогда нельзя позволить разработать ядерное оружие, и США приняли меры для уменьшения этой угрозы,

– написал британский глава правительства.

Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а стабильность в регионе является приоритетом.

"Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для положения конца этому кризису", – отметил Стармер.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Джон Гили заверил – его страна не участвовала в ударах США по ядерным объектам Ирана.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, которая десятилетиями конкурировала с Ираном за региональную гегемонию, осудила нарушение Вашингтоном суверенитета Ирана и призвала к деэскалации после ударов по ядерным объектам страны.

Оман

Оман, который был посредником в ядерных переговорах между США и Ираном до того, как Израиль начал войну в начале этого месяца, осудил то, что он назвал "незаконной агрессией" со стороны США.

Ирак

В Ираке также раскритиковали военную эскалацию между США и Ираном и отметили угрозу стабильности на Ближнем Востоке.

Эта военная эскалация представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке и создает серьезные риски для региональной стабильности,

– заявил представитель правительства Ирака Басим Алавади.

По его словам, продолжение атак приведет к "опасной эскалации с последствиями, которые выходят за пределы любого отдельного государства, угрожая безопасности всего региона и мира", и призвал к немедленной деэскалации, поскольку "войны оставляют после себя только разрушения".

Йемен

Интересной была реакция на атаку в Йемене. На официальной странице Вооруженных сил Йемена в соцсети Х заявили, что страна вступит в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана.

"Йемен официально вступит в войну, держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", – говорится в сообщении.

До этого йеменские военные предупреждали, что, если США вмешаются в атаку и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы страны нацелятся на их корабли в Красном море.

Катар

В МИД Катара заявили, что сожалеют об ухудшении ситуации с ударами по иранским ядерным объектам.

Катар с глубоким беспокойством следит за развитием событий после недавних нападений на Исламскую Республику Иран, направленных на ее ядерную инфраструктуру. В этом контексте Катар подчеркивает настоятельную необходимость прекратить все военные операции и немедленно вернуться к диалогу и дипломатическим каналам для решения всех вопросов,

– говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Катара предупреждает, что нынешняя опасная напряженность в регионе может привести к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на международном уровнях.

"Катар надеется, что все стороны проявят мудрость, сдержанность и избегут дальнейшей эскалации, которую народы региона, которые уже обременены конфликтом и его трагическими гуманитарными жертвами, не могут выдержать", – отметили в МИД страны.