Що казали про удари США по Ірану у Європі, Азії та інших частинах світу – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми "Це матиме довгострокові наслідки": Іран офіційно відреагував на атаку США
Що казали у світі про удари США по Ірану
- Європейський Союз
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас написала у соцмережі Х, що Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю, оскільки це буде загрозою міжнародній безпеці.
Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації. Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію завтра,
– написала посадовиця.
Голова Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив у соцмережі Х, що глибоко стривожений новинами, що надходять з Близького Сходу. Політик закликав усі сторони проявити стриманість та повагу до міжнародного права та ядерної безпеки.
"Дипломатія залишається єдиним способом принести мир і безпеку в регіон Близького Сходу. Занадто багато цивільних осіб знову стануть жертвами подальшої ескалації. ЄС продовжуватиме співпрацю зі сторонами та нашими партнерами для пошуку мирного рішення за столом переговорів", – заявив Кошта.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну бомбу.
Європейська посадовиця підкреслила, що з огляду на новий пік напруженості на Близькому Сході, стабільність має бути пріоритетом. І повага до міжнародного права є критично важливою.
Зараз для Ірану саме час долучитися до надійного дипломатичного вирішення. Стіл переговорів – єдине місце, де можна покласти край цій кризі,
– написала фон дер Ляєн.
- ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш написав у соцмережі Х, що глибоко стурбований застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану 22 червня. За словами посадовця, це небезпечна ескалація в регіоні, який вже перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці.
"Існує зростальний ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та світу. Я закликаю держави-члени до деескалації та виконання своїх зобов'язань згідно з Хартією та іншими нормами міжнародного права", – написав Гуттеріш.
Він також наголосив, що вкрай важливо уникнути "спіралі хаосу". Окрім того, посадовець підкреслив, що військового рішення цього конфлікту немає, а єдиний шлях вперед – це дипломатія, єдина надія — це мир.
- Велика Британія
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у соцмережі Х, що ядерна програма Ірану є серйозною загрозою міжнародній безпеці.
Ірану ніколи не можна дозволити розробити ядерну зброю, і США вжили заходів для зменшення цієї загрози,
– написав британський глава уряду.
Він підкреслив, що ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, а стабільність у регіоні є пріоритетом.
"Ми закликаємо Іран повернутися за стіл переговорів та досягти дипломатичного розв'язання для покладення кінця цій кризі", – зазначив Стармер.
Своєб чергою, міністр оборони Британії Джон Гілі запевнив – його країна не брала участі в ударах США по ядерних об'єктах Ірану.
- Саудівська Аравія
Саудівська Аравія, яка десятиліттями конкурувала з Іраном за регіональну гегемонію, засудила порушення Вашингтоном суверенітету Ірану та закликала до деескалації після ударів по ядерних об'єктах країни.
- Оман
Оман, який був посередником у ядерних переговорах між США та Іраном до того, як Ізраїль розпочав війну на початку цього місяця, засудив те, що він назвав «незаконною агресією» з боку США.
- Ірак
В Іраку також розкритикували військову ескалацію між США та Іраном і наголосили на загрозі стабільності на Близькому Сході.
Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності,
– заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді.
За його словами, продовження атак призведе до "небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу", та закликав до негайної деескалації, оскільки "війни залишають після себе лише руйнування".
- Ємен
Цікавою була реакція на атаку у Ємені. На офіційній сторінці Збройних сил Ємену у соцмережі Х заявили, що країна вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.
"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", – ідеться в повідомленні.
До цього єменські військові попереджали, що, якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили країни націляться на їхні кораблі в Червоному морі.
- Катар
У МЗС Катару заявили, що шкодують про погіршення ситуації з ударами по іранських ядерних об'єктах.
Катар з глибоким занепокоєнням стежить за розвитком подій після нещодавніх нападів на Ісламську Республіку Іран, спрямованих на її ядерну інфраструктуру. У цьому контексті Катар наголошує на нагальній необхідності припинити всі військові операції та негайно повернутися до діалогу та дипломатичних каналів для розв'язання всіх питань,
– мовиться у заяві.
Міністерство закордонних справ Катару попереджає, що нинішня небезпечна напруженість у регіоні може призвести до катастрофічних наслідків як на регіональному, так і на міжнародному рівнях.
"Катар сподівається, що всі сторони проявлять мудрість, стриманість та уникнуть подальшої ескалації, яку народи регіону, які вже обтяжені конфліктом та його трагічними гуманітарними жертвами, не можуть витримати", – зазначили у МЗС країни.