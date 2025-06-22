Що казали про удари США по Ірану у Європі, Азії та інших частинах світу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми "Це матиме довгострокові наслідки": Іран офіційно відреагував на атаку США

Що казали у світі про удари США по Ірану

Європейський Союз

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас написала у соцмережі Х, що Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю, оскільки це буде загрозою міжнародній безпеці.

Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації. Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію завтра,

– написала посадовиця.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив у соцмережі Х, що глибоко стривожений новинами, що надходять з Близького Сходу. Політик закликав усі сторони проявити стриманість та повагу до міжнародного права та ядерної безпеки.

"Дипломатія залишається єдиним способом принести мир і безпеку в регіон Близького Сходу. Занадто багато цивільних осіб знову стануть жертвами подальшої ескалації. ЄС продовжуватиме співпрацю зі сторонами та нашими партнерами для пошуку мирного рішення за столом переговорів", – заявив Кошта.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну бомбу.

Європейська посадовиця підкреслила, що з огляду на новий пік напруженості на Близькому Сході, стабільність має бути пріоритетом. І повага до міжнародного права є критично важливою.

Зараз для Ірану саме час долучитися до надійного дипломатичного вирішення. Стіл переговорів – єдине місце, де можна покласти край цій кризі,

– написала фон дер Ляєн.

ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш написав у соцмережі Х, що глибоко стурбований застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану 22 червня. За словами посадовця, це небезпечна ескалація в регіоні, який вже перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці.

"Існує зростальний ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та світу. Я закликаю держави-члени до деескалації та виконання своїх зобов'язань згідно з Хартією та іншими нормами міжнародного права", – написав Гуттеріш.

Він також наголосив, що вкрай важливо уникнути "спіралі хаосу". Окрім того, посадовець підкреслив, що військового рішення цього конфлікту немає, а єдиний шлях вперед – це дипломатія, єдина надія — це мир.

Велика Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у соцмережі Х, що ядерна програма Ірану є серйозною загрозою міжнародній безпеці.

Ірану ніколи не можна дозволити розробити ядерну зброю, і США вжили заходів для зменшення цієї загрози,

– написав британський глава уряду.

Він підкреслив, що ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, а стабільність у регіоні є пріоритетом.

"Ми закликаємо Іран повернутися за стіл переговорів та досягти дипломатичного розв'язання для покладення кінця цій кризі", – зазначив Стармер.

Своєб чергою, міністр оборони Британії Джон Гілі запевнив – його країна не брала участі в ударах США по ядерних об'єктах Ірану.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія, яка десятиліттями конкурувала з Іраном за регіональну гегемонію, засудила порушення Вашингтоном суверенітету Ірану та закликала до деескалації після ударів по ядерних об'єктах країни.

Оман

Оман, який був посередником у ядерних переговорах між США та Іраном до того, як Ізраїль розпочав війну на початку цього місяця, засудив те, що він назвав «незаконною агресією» з боку США.

Ірак

В Іраку також розкритикували військову ескалацію між США та Іраном і наголосили на загрозі стабільності на Близькому Сході.

Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності,

– заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді.

За його словами, продовження атак призведе до "небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу", та закликав до негайної деескалації, оскільки "війни залишають після себе лише руйнування".

Ємен

Цікавою була реакція на атаку у Ємені. На офіційній сторінці Збройних сил Ємену у соцмережі Х заявили, що країна вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.

"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", – ідеться в повідомленні.

До цього єменські військові попереджали, що, якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили країни націляться на їхні кораблі в Червоному морі.

Катар

У МЗС Катару заявили, що шкодують про погіршення ситуації з ударами по іранських ядерних об'єктах.

Катар з глибоким занепокоєнням стежить за розвитком подій після нещодавніх нападів на Ісламську Республіку Іран, спрямованих на її ядерну інфраструктуру. У цьому контексті Катар наголошує на нагальній необхідності припинити всі військові операції та негайно повернутися до діалогу та дипломатичних каналів для розв'язання всіх питань,

– мовиться у заяві.

Міністерство закордонних справ Катару попереджає, що нинішня небезпечна напруженість у регіоні може призвести до катастрофічних наслідків як на регіональному, так і на міжнародному рівнях.

"Катар сподівається, що всі сторони проявлять мудрість, стриманість та уникнуть подальшої ескалації, яку народи регіону, які вже обтяжені конфліктом та його трагічними гуманітарними жертвами, не можуть витримати", – зазначили у МЗС країни.