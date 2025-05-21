Почему МВФ обеспокоен состоянием экономики США

МВФ призывает Соединенные Штаты уменьшить дефицит бюджета и взять под контроль государственный долг, который постоянно растет. Об этом заявила заместитель директора МВФ Гита Гопинат, передает Канал 24 со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также "Что-то хуже рецессии": миллиардер Рэй Далио раскрыл вызовы, которые его беспокоят больше всего

По словам высокопоставленного чиновника МВФ, американская экономика находится в состоянии "очень высокой неопределенности".

Государственный дефицит США слишком большой, его необходимо уменьшать,

– подчеркнула Гопинат.

МВФ признает "положительные сдвиги" в торговой политике США, например сворачивание администрацией Трампа тарифов против Китая, однако они не добавляют уверенности крупнейшей экономике мира.

Как налоговые инициативы Трампа влияют на рейтинг США

Такие комментарии МВФ прозвучали после того, как агентство Moody's лишило США последнего высшего кредитного рейтинга ААА. Это произошло из-за опасений относительно дальнейшего роста государственного долга страны. Еще больше беспокоят инвесторов обещания Трампа продлить налоговые льготы, которые действуют с 2017 года, еще и после 2025 года.

В Белом доме утверждают, что экономический рост страны компенсирует налоговые льготы. Однако ни в рейтинговом агентстве Moody's, ни на финансовых рынках такой оптимизм администрации Трампа не разделяют.

Важно! Moody's заявило, что новые инициативы Трампа повысят дефицит США с 6,4% ВВП, который был в 2024 году, до почти 9% к 2035 году.

Как растет государственный долг США

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что команда Трампа "полна решимости сократить расходы и стимулировать экономику". Нынешние проблемы с государственными финансами он переложил на администрацию предыдущего президента Джо Байдена, назвав снижение рейтинга "запоздалым сигналом".

Однако в МВФ подчеркнули, что соотношение долга к ВВП США постоянно растет. Фонд призывает направить фискальную политику США к постепенному снижению долговой нагрузки.

Стоит знать! По данным Бюджетного управления Конгресса, в 2024 году объем государственного долга США составил 98% ВВП, тогда как десять лет назад – только 73%.