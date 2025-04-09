Эти решения ведут мир к глобальной торговой войне. Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что правила Всемирной Торговой Организации уже не действуют.

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Чего хотел Трамп, вводя тарифы

Цель Соединенных Штатов Америки понятна. Они хотят сделать то, что называют новыми финансово-экономическими правилами для всего мира. Причина в том, что еще в 2017 году одна из ведущих мировых аудиторских компаний сделала прогноз на 2050 год.

Там говорилось о том, что, если ничего не изменится, то в 2050 году Китай будет иметь первую экономику в мире. С большим отрывом от него будет Индия и только на третьем месте США. Понятно, что это не устраивает Америку, поэтому Трамп делает попытки что-то изменить.

Он решил сломать действующие правила и создать новые. В видении его администрации, после повышения тарифов, все страны захотят договариваться с США, чтобы их уменьшить,

– отметил Иван Ус

Согласно утечкам в средствах массовой информации, условиями США было то, чтобы их внешние государственные долги обменяли на определенные облигации с погашением через 100 лет. Так страна избавила бы себя от давления внешнего долга на века.

"Согласятся ли на это страны, или нет – посмотрим. США считают, что согласятся, ведь тогда они снимут в отношении них пошлины. Но пока мы видим, что ни Китай, ни Евросоюз на такие шаги не идут", – сказал Иван Ус.

В США растет недовольство

В мире растет ощущение вероятности нового военного конфликта глобального масштаба. Граждане США не очень довольны тем, что происходит и уже есть сигналы от представителей Республиканской партии. Они говорят, что у Трампа есть 2 месяца, чтобы подтвердить действенность новых тарифов.

Если за это время никто не придет к нему договариваться, то Конгресс отменит чрезвычайное положение, которое ввели сразу после инаугурации Трампа, и будет забирать на себя больше полномочий президента в формировании экономической политики. Ведь доверия к Трампу не будет.

Мы недавно видели недовольство граждан США, страной прошло более, чем 1000 протестов. Это является первым сигналом, что недовольство действительно растет,

– подчеркнул Иван Ус.

Более того, на местных выборах представители Республиканской партии проигрывали традиционные для себя штаты. Такие события негативно влияют на перспективы партии в будущем.

Напомним, после введения новых тарифов Трампа, Китай решил отреагировать похожим образом. Страна ввела 34% на импорт из США. Там отметили, что Соединенные Штаты должны прекратить делать неправильные вещи.