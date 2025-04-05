Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Пекин обратился к Вашингтону призвав к "равноправным консультациям" после падения глобальных рынков на фоне торговых пошлин.

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Китай отреагировал на падение бирж

Государственное агентство новостей Синьхуа обнародовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны "прекратить использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая".

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун в Facebook написал: "Рынок высказался". В заметке он добавил скриншот падения на американских биржах, которое зафиксировали в пятницу, 4 апреля.

Торговая и тарифная война, начатая США против мира, неспровоцированная и неоправданная. Сейчас пришло время для США прекратить делать неправильные вещи и решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправных консультаций,

– добавил он.

Напомним, Трамп ввел дополнительные 34% тарифов на китайские товары в рамках резких сборов, наложенных на большинство торговых партнеров США, что в целом увеличило общие сборы на Китай до 54%.

Китай объявил о введении 34% пошлины на весь импорт из США. Таким образом, американские пошлины на китайские товары вступают в силу с 9 апреля, а китайские пошлины на американские товары – с 10 апреля.