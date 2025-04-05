Такое мнение 24 Каналу озвучил экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. По его словам, больше всего от новых пошлин Трампа пострадает Пекин.

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"Все это нацелено прежде всего против Китая. Той угрозы, которую Штаты считают для себя экзистенциальной. Угрозой, которая может привести к ликвидации гегемонии США не только в финансовом, экономическом, торговом плане, но и в военном", – сказал он.

"Все это против Китая"

Вячеслав Ширяев отметил, что Китай на данный момент располагает судостроительными мощностями, которые в 230 раз превышают американские. А военный флот у Китая уже больше, чем у Штатов. За один год они могут производить столько суден, как США за всю послевоенную историю.

Также самые большие пошлины были введены против стран, через которые Пекин может вести реэкспорт. Например, есть изготовленные в КНР игрушки без пометки "сделано в Китае", а во Вьетнаме, Камбодже и так далее. На самом деле это китайская игрушка, которая пересечет границу Камбоджи и Вьетнама, окажется на американском рынке, но не как китайская.

Чтобы убрать эту лазейку, он делает тарифы с Вьетнамом, например, огромными. Даже большие, чем Китаем. Вопрос реэкспорта также может быть важным сигналом, что все это против Китая,

– подчеркнул экономический обозреватель.

К слову, инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал, повлияют ли пошлины Трампа на украинцев. По его словам, прямого влияния на украинскую экономику мы не заметим.