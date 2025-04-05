Таку думку 24 Каналу озвучив економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв. За його словами, найбільше від нових мит Трампа постраждає Пекін.

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"Усе це націлено насамперед проти Китаю. Тієї загрози, яку Штати вважають для себе екзистенційною. Загрозою, яка може призвести до ліквідації гегемонії США не тільки у фінансовому, економічному, торгівельному плані, але й у військовому", – сказав він.

"Усе це проти Китаю"

В'ячеслав Ширяєв зазначив, що Китай на цей момент має у своєму розпорядженні суднобудівні потужності, які у 230 разів перевищують американські. А воєнний флот у Китаю вже більший, ніж у Штатів. За один рік вони можуть виготовляти стільки суден, як США за всю післявоєнну історію.

Також найбільші мита було запроваджено проти країн, через які Пекін може вести реекспорт. Наприклад, є виготовлені у КНР іграшки без позначки "зроблено в Китаї", а у В'єтнамі, Камбоджі і так далі. Насправді це китайська іграшка, яка перетне кордон Камбоджі та В’єтнаму, опиниться на американському ринку, але не як китайська.

Щоб прибрати цю лазівку, він робить тарифи з В'єтнамом, наприклад, величезними. Навіть більші, ніж Китаєм. Питання реекспорту також може бути важливим сигналом, що усе це проти Китаю,

– підкреслив економічний оглядач.

До слова, інвестиційний банкір Сергій Фурса сказав, чи вплинуть мита Трампа на українців. За його словами, прямого впливу на українську економіку ми не помітимо.