Чому МВФ занепокоєний станом економіки США

МВФ закликає Сполучені Штати зменшити дефіцит бюджету та взяти під контроль державний борг, який невпинно зростає. Про це заявила заступниця директора МВФ Гіта Гопінат, передає Канал 24 з посиланням на Financial Times.

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За словами високопосадовиці МВФ, американська економіка перебуває у стані "дуже високої невизначеності".

Державний дефіцит США занадто великий, його необхідно зменшувати,

– наголосила Гопінат.

МВФ визнає "позитивні зрушення" у торгівельній політиці США, як-от згортання адміністрацією Трампа тарифів проти Китаю, однак вони не додають впевненості найбільшій економіці світу.

Як податкові ініціативи Трампа впливають на рейтинг США

Такі коментарі МВФ пролунали після того, як агентство Moody’s позбавило США останнього вищого кредитного рейтингу ААА. Це сталося через побоювання щодо подальшого зростання державного боргу країни. Ще більше непокоять інвесторів обіцянки Трампа продовжити податкові пільги, які діють з 2017 року, ще й після 2025 року.

У Білому домі стверджують, що економічне зростання країни компенсує податкові пільги. Проте ні в рейтинговому агентстві Moody’s, ні на фінансових ринках такий оптимізм адміністрації Трампа не поділяють.

Важливо! Moody’s заявило, що нові ініціативи Трампа підвищать дефіцит США з 6,4% ВВП, який був у 2024 році, до майже 9% до 2035 року.

Як росте державний борг США

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що команда Трампа "сповнена рішучості скоротити витрати й стимулювати економіку". Нинішні проблеми з державними фінансами він переклав на адміністрацію попереднього президента Джо Байдена, назвавши зниження рейтингу "запізнілим сигналом".

Проте у МВФ підкреслили, що співвідношення боргу до ВВП США постійно зростає. Фонд закликає спрямувати фіскальну політику США до поступового зниження боргового навантаження.

Варто знати! За даними Бюджетного управління Конгресу, у 2024 році обсяг державного боргу США становив 98% ВВП, тоді як десять років тому – лише 73%.