Какую помощь сможет получить Украина в 2025 году

Всего в 2025 году Украина может получить 55 миллиардов долларов международной помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это произойдет прежде всего благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility,

– говорится в сообщении регулятора.

НБУ отмечает, что поступление средств от партнеров в быстром темпе позволит интенсивно наращивать международные резервы. По состоянию на начало июня этот показатель составлял – 44,5 миллиарда долларов. НБУ прогнозирует, что в конце этого года международные резервы могут увеличиться до 58 миллиардов долларов.

Оба показателя заметно превышают необходимый их уровень по композитным критерием МВФ. В то же время накопленный в этом году уровень резервов ожидаемо снизится в дальнейшем. Он позволит покрывать потребности валютного рынка в последующие годы, когда объемы помощи могут сократиться,

– отмечает регулятор.

Обратите внимание! НБУ ожидает, что в 2026 – 2027 годах международные резервы могут сократиться. Это произойдет из-за уменьшения размера помощи от партнеров, а также увеличения расходов на обслуживание и выплат по внешнему государственному долгу