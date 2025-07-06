Чи буде євро знову різко рости

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що курс євро формуватиме світові котирування пари долар/євро. Таким чином, курсові зміни на українському ринку будуть асинхронні.

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Це означає, що навіть якщо відбуватиметься зростання курсу долара, євро не дорожчатиме відповідно. І навпаки: зростання євро не завжди супроводжуватиметься зростанням курсу долара.

Зверніть увагу! Наступного тижня очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку будуть ідентичними – 46,50 – 49 гривень за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ми можемо лише окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара: це економічні взаємини США – ЄС та вартість нафти та газу в контексті війни на Близькому Сході.

Наприклад, взаємини США та ЄС залежатимуть від можливого запровадження нових мит, адже Дональд Трамп анонсував 50% мита на європейську продукцію. Натомість щодо нафти, то тут важливо ще зауважити, що вплив матиме запровадження цінової стелі для нафти Росії.

Чим вища вартість енергоносіїв, тим слабшими є провідні валюти світу: зростання цін на нафту провокують інфляцію,

– додає Лєсовий.

Банкір разом з тим каже, що не варто очікувати на те, що євро чи долар глобально знеціниться.