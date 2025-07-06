Чи буде євро знову різко рости
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що курс євро формуватиме світові котирування пари долар/євро. Таким чином, курсові зміни на українському ринку будуть асинхронні.
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Це означає, що навіть якщо відбуватиметься зростання курсу долара, євро не дорожчатиме відповідно. І навпаки: зростання євро не завжди супроводжуватиметься зростанням курсу долара.
Зверніть увагу! Наступного тижня очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку будуть ідентичними – 46,50 – 49 гривень за валюту.
Ми можемо лише окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара: це економічні взаємини США – ЄС та вартість нафти та газу в контексті війни на Близькому Сході.
Наприклад, взаємини США та ЄС залежатимуть від можливого запровадження нових мит, адже Дональд Трамп анонсував 50% мита на європейську продукцію. Натомість щодо нафти, то тут важливо ще зауважити, що вплив матиме запровадження цінової стелі для нафти Росії.
Чим вища вартість енергоносіїв, тим слабшими є провідні валюти світу: зростання цін на нафту провокують інфляцію,
– додає Лєсовий.
Банкір разом з тим каже, що не варто очікувати на те, що євро чи долар глобально знеціниться.