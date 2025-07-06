Будет ли евро снова резко расти

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что курс евро будет формировать мировые котировки пары доллар/евро. Таким образом, курсовые изменения на украинском рынке будут асинхронные.

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Это означает, что даже если будет происходить рост курса доллара, евро не будет дорожать соответственно. И наоборот: рост евро не всегда будет сопровождаться ростом курса доллара.

Обратите внимание! На следующей неделе ожидается, что коридоры валютных колебаний на межбанке и наличном рынке будут идентичными – 46,50 – 49 гривен за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Мы можем лишь очертить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара: это экономические взаимоотношения США – ЕС и стоимость нефти и газа в контексте войны на Ближнем Востоке.

Например, взаимоотношения США и ЕС будут зависеть от возможного введения новых пошлин, ведь Дональд Трамп анонсировал 50% пошлины на европейскую продукцию. Зато по нефти, то важно еще заметить, что влияние будет иметь введение ценового потолка для нефти России.

Чем выше стоимость энергоносителей, тем слабее ведущие валюты мира: рост цен на нефть провоцируют инфляцию,

– добавляет Лесовой.

Банкир вместе с тем говорит, что не стоит ожидать того, что евро или доллар глобально обесценится.