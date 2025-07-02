Что происходит с курсом евро сейчас

2 июля официальный курс в Украине составляет 49,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Украинцы смогут получить до 3 000 долларов на бизнес

Как сообщает "Минфин" банковский курс евро сейчас вырос так:

  • покупка – 49 гривны за евро;
  • продажа – 49,70 гривны за евро.

В обменниках изменения также ощутимы, там средний курс сейчас такой:

  • покупка – 49,40 гривны за евро;
  • продажа – 49,58 гривны за евро.

Сколько гривен сегодня в 500 евро

  • если обменивать 500 евро в банке, можно выручить примерно – 24 500 гривен;
  • при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность получить ориентировочно – 24 700 гривен.

Какая сумма нужна, чтобы купить 500 евро сейчас

  • для приобретения 500 евро в банке нужно примерно – 24 850 гривен;
  • чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо в среднем – 24 790 гривен.