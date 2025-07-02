Что происходит с курсом евро сейчас
2 июля официальный курс в Украине составляет 49,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин" банковский курс евро сейчас вырос так:
- покупка – 49 гривны за евро;
- продажа – 49,70 гривны за евро.
В обменниках изменения также ощутимы, там средний курс сейчас такой:
- покупка – 49,40 гривны за евро;
- продажа – 49,58 гривны за евро.
Сколько гривен сегодня в 500 евро
- если обменивать 500 евро в банке, можно выручить примерно – 24 500 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность получить ориентировочно – 24 700 гривен.
Какая сумма нужна, чтобы купить 500 евро сейчас
- для приобретения 500 евро в банке нужно примерно – 24 850 гривен;
- чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо в среднем – 24 790 гривен.