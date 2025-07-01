Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,77 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку от 30 июня. Официальный курс евро составляет 48,98 гривени, то есть его цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Сколько валюты можно купить за минималку сегодня

По состоянию на 2 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,81 гривны;

евро – 49,40 гривны.

Обратите внимание! Впервые в истории официальный курс евро пересечет отметку в 49 гривен за 1 евро.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 1 июля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,5 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,74 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,63 гривны, продажа – по 41,71 гривны.

Каким будет доллар

На этой неделе курс доллара может максимально вырасти до 42 гривен, как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой. Минимальная стоимость американской валюты может составлять около 41,6 гривны.

Курсовые показатели могут как расти, так и снижаться. Но несмотря на все эти изменения будут минимальными,

– считает Лесовой.

Кроме того, по словам банкира, для рынка будет свойственно максимальное приближение безналичного и наличного курсов.

Стоит знать! Спрос на валюту ожидается на 5% – 7% больше, однако Нацбанк сможет без особых усилий перекрыть разницу между спросом и предложением с помощью валютных интервенций.