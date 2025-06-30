Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,35 гривны (+5 копеек против 27 июня) и продажа по 41,95 гривны (+10 копеек).

Смотрите также Нефть не спасает․ Как Россия процветает только на бумагах

Покупка евро проходит по 48,55 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,30 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (+10 копеек), а продать по 41,69 гривны (+4 копейки).

(+10 копеек), а продать (+4 копейки). Покупка евро по 49,05 гривны (+25 копеек), а продажа по 49,25 гривны (+28 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,97 гривны (-31 копейка), а продают по 41,82 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-31 копейка), а продают (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,47 гривны (-38 копеек), а продают по 49,42 гривны (+14 копеек).

Какой курс евро может быть

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, этого евро на наличном рынке и на межбанке будет в одном диапазоне – 46,5 – 48,5 гривны.

Лесовой добавляет, что на мировые торги пары доллар/евро, что формирует и курс евро, влияет конфликт на Ближнем Востоке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ситуация крайне динамичная и труднопрогнозируемая, однако стоимость нефти и газа на мировых рынках уже выросла, что провоцирует инфляцию мировых валют.

Кроме того, неопределенность в ситуации добавь еще и дальнейшее экономическое сотрудничество США и ЕС, где ее условия до сих пор остается нерешенным.