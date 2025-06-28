Какие прогнозы по курсу евро в начале июля

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что с 30 июня по 6 июля на межбанке и на наличном рынке евро будет колебаться между 46,5 гривнами и 48,5 гривнами.

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Лесовой добавляет, что шатание мирового порядка из-за конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на мировые торги пары доллар/евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ситуация крайне динамичная и труднопрогнозируемая, однако стоимость нефти и газа на мировых рынках уже выросла, что провоцирует инфляцию мировых валют. Немного неопределенности добавляет и то, что вопрос дальнейшего экономического сотрудничества США и ЕС и его условий до сих пор остается нерешенным.

Ожидается, что пропорция стоимости двух мировых валют будет на уровне июня: 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара. В то же время глобального обесценивания, как доллара, так и евро не стоит ждать.

Заметьте! Украинские курсы евро будут ориентироваться именно на результаты мировых торгов пары доллар/евро, поэтому возможно стоимость европейской валюты будет меняться более живо, чем доллара.