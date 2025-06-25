Как вырос курс евро к доллару

За последние три дня евро вырос на 1,6% и достиг стоимости 1,1641 доллара. Укрепление евро происходит из-за ослабления политической напряженности и положительные экономические сигналы из США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Мировые аналитики прогнозируют, что евро может вырасти до 1,20 доллара – рекордного уровня, которого не было с 2021 года.

Специалисты HSBC на прошлой неделе повысили свой прогноз курса евро на конец года до 1,20 доллара с предыдущих 1,15 доллара.

Danske Bank в июне подтвердили свою годовую оценку курса евро на уровне 1,20 доллара.

В Deutsche Bank заявили, что евро достигнет этой отметки еще до декабря.

Как инвесторы реагируют на рост евро

Опционные рынки демонстрируют уверенность инвесторов в более сильном евро.

Рисковые реверсы, которые являются показателем разницы между ставками на рост и падение, во вторник выросли сильнее всего за более чем три года.

А более 60% общего объема опционов на евро в этом месяце составили ставки на рост курса европейской валюты.

Важно! В среду, 25 июня, по данным НБУ, доллар подешевел на 8 копеек и стоил 41,79 гривны. Зато официальный курс евро вырос на 48 копеек и установил новый рекорд – 48,50 гривны.