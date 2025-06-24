Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,87 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки против 23 июня. Официальный курс евро зато составляет 48,02 гривны. То есть цена упала на 18 копеек.

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По состоянию на 25 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,79 гривны,

евро – 48,50 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 24 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,15 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,97 гривны.

Что было с курсом доллара

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке рос постепенно, но заметно.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На прошлой неделе на валютном рынке Украины гривна находилась под давлением со стороны доллара США.

Как объясняет Золотько, среди факторов, которые могли повлиять на рост курса доллара, является выходной в США, что повлекло временный дефицит доллара.

Также, это могло случиться из-за погашения ОВГЗ, которое высвободило значительные объемы гривны, и определенное укрепления доллара к евро на мировом рынке.

Интересно! По мнению Золотько, рост доллара будет сохраняться, но ослабление гривны резкого не наблюдается.