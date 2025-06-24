Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,87 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки проти 23 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,02 гривні. Тобто ціна впала на 18 копійок.

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Станом на 25 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,79 гривні,

євро – 48,50 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 24 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,15 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,97 гривні.

Що було з курсом долара

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, минулого тижня курс долара на готівковому ринку зростав поступово, але помітно.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Минулого тижня на валютному ринку України гривня перебувала тиском з боку долара США.

Як пояснює Золотько, серед чинників, які могли вплинути на зростання курсу долара, є вихідний у США, що спричинив тимчасовий дефіцит долара.

Також, це могло трапитися через погашення ОВДП, яке вивільнило значні обсяги гривні, та певне укріплення долара до євро на світовому ринку.

Цікаво! На думку Золотько, зростання долара зберігатиметься, але послаблення гривні різкого не спостерігається.