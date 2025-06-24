Який офіційний курс злотого зараз

24 червня, офіційний курс злотого – 11,23 гривні (-7 копійок, порівняно з 23 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Чому родина військового не отримає гроші: у Міноборони пояснили причини

Як змінилась ситуація у банках та обмінниках

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий:

купівля – 10,93 гривні за злотий (+18 копійок, якщо порівнювати з 23 червня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (+3 копійки).

В обмінниках ситуація виглядає так:

купівля – 11,26 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,39 гривні за злотий (+4 копійки).

Скільки сьогодні треба гривень, аби купити 100 злотих

щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно приблизно – 1 163 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 139 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих