Як змінився офіційний курс злотого
Станом на 23 червня, офіційний курс злотого – 11,30 гривні (+7 копійок, порівняно з 18 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився таким чином:
- купівля – 10,75 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 18 червня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках середній курс злотого змінився так
- купівля – 11,25 гривні за злотий (+10 копійок);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (+7 копійок).
За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих
- сьогодні 100 злотих у банку можна купити за орієнтовно – 1 160 гривень;
- в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 135 гривень.
Скільки можна виручити при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 075 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 125 гривень.