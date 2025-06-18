Що відбувається з офіційним курсом злотого

18 червня, офіційний курс злотого – 11,23 гривні (-5 копійок, порівняно з 17 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінилась ситуація з курсом злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках зараз такий:

купівля – 10,85 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 17 червня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (без змін).

Дещо змінилась ситуація в обмінниках:

купівля – 11,15 гривні за злотий (-2 копійки;

продаж – 11,28 гривні за злотий (-2 копійки).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

у банку 100 злотих можна купити за орієнтовно – 1 155 гривень;

в обміннику 100 злотих можна придбати за приблизно – 1 128 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих