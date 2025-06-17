Як змінився офіційний курс злотого

Станом на 17 червня, офіційний курс злотого – 11,28 гривні (+12 копійок, порівняно з 16 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився таким чином:

  • купівля – 10,85 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 16 червня);
  • продаж – 11,55 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках ситуація змінилась таким чином:

  • купівля – 11,17 гривні за злотий (+2 копійки;
  • продаж – 11,30 гривні за злотий (+5 копійок).

Яку суму гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, є можливість виручити орієнтовно – 1 085 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 117 гривень.

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих

  • щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 155 гривень;
  • для покупки 100 злотих в обміннику, необхідно уже в середньому – 1 130 гривень.