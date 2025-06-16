Що відбувається з офіційним курсом злотого

Станом на 16 червня, офіційний курс злотого – 11,16 гривні (-11 копійок, порівняно з 13 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Змінився курс в банках та обмінниках

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився так:

купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 13 червня);

продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок).

Невеликі зміни відчутні і в обмінниках:

купівля – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок);

продаж – 11,25 гривні за злотий (без змін).

Скільки гривень у 100 злотих сьогодні

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 080 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість отримати – 1 115 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих